Nesta terça-feira, o Benfica de Roger Schmidt vai a exame pela primeira vez.

Os encarnados disputam o primeiro jogo oficial sob o comando do técnico alemão no embate da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos dinamarqueses do Midtjylland. Grimaldo e Weigl fizeram apenas trabalho de ginásio na véspera, mas por precaução, pelo que pelo menos o espanhol deverá ser aposta de início, já que Schmidt deu a entender que não iria fugir às escolhas dos últimos testes de pré-época.

O apito inicial na Luz está agendado para as 20h00 e poderá seguir todas as incidências AO MINUTO no Maisfutebol.

Ainda no que toca a competições europeias, o Gil Vicente viaja logo pela manhã para Riga, na Letónia, onde a partir das 18h00 de quarta-feira vai jogar a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Conference League.

Este é também um dia de elevada importância para Benfica, Gil Vicente e Vitória de Guimarães, já que vão ficar a conhecer os adversários que terão pela frente caso avancem para os play-offs.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA:

3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Sheriff - Viktoria Plzen, 18:00

Ludogorets - Dínamo Zagreb, 18:45

Mónaco - PSV, 19:00

Royale Union - Rangers, 19:45

Benfica - Midtjylland, 20:00 (BTV)

Sorteios

Sorteio do play-off da Liga dos Campeões, em Nyon, às 11:00

Sorteio do play-off da Liga Europa, em Nyon, às 12:00

Sorteio do play-off da Liga Conferência, em Nyon, às 13:00

Taça da Liga inglesa, jogo antecipado da 1.ª ronda:

Cambridge United - Millwall, 19:45