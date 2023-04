Famalicão e FC Porto jogam, esta quarta-feira, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol.

As duas equipas entram em campo para a primeira metade da eliminatória sabendo desde já que, quem passar à final, vai defrontar o Sporting de Braga na luta pelo título.

O dia fica ainda marcado por mais futebol, com jogos na liga espanhola e também na Premier League, além de decisões na Taça de Itália.

Taça de Portugal, Meias-finais, 1.ª mão:

Famalicão - FC Porto, 20:30

Liga espanhola, 31.ª jornada:

Atlético de Madrid - Maiorca, 18:30

Getafe - Almeria, 18:30

Celta de Vigo - Elche, 21:00

Rayo Vallecano - FC Barcelona, 21:00

Liga inglesa, 33.ª jornada, até 27:

Nottingham Forest - Brighton, 19:30

Chelsea - Brentford, 19:45

West Ham - Liverpool, 19:45

Manchester City - Arsenal, 20:00

Taça de Itália, meias-finais, 2.ª mão:

Inter Milão - Juventus, 20:00

Andebol - Jogos da 5.ª ronda de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

Grupo 1:

Turquia – Portugal, em Ancara, 18:00 locais (16:00 em Portugal Continental)

Luxemburgo - Macedónia do Norte, 20:15 locais (19:15 em Portugal Continental)

No ciclismo, prossegue a 76.ª Volta à Romandia, com a participação de Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty), Ivo Oliveira (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar), na Suíça. Prossegue ainda a Volta à Bretanha, com a participação de Gonçalo Tavares (Hagens Berman Axeon), em França.