A Liga das Nações está de volta esta quarta-feira, com o Escócia-Ucrânia, em Glasgow, a partir das 19h45. O encontro é relativo ao grupo 1 da Liga B, a contar para a segunda jornada, no estádio Hampden Park.

No futebol, a seleção nacional prossegue a preparação para os jogos com a República Checa e a Espanha, da mesma competição, num dia em que, ainda por cá, o Vitória de Guimarães arranca em campo a iniciativa “Conquistadores on Tour”, no âmbito dos 100 anos do clube. O primeiro jogo é ante o GD Joane, dos distritais de Braga, pelas 20 horas.

No feminino, realiza-se o sorteio da pré-eliminatória da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 15 horas.

No andebol, o FC Porto disputa a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, recebendo os húngaros do Veszprém, a partir das 19h45.

No basquetebol, o Benfica vai a jogo para fase de qualificação da Liga dos Campeões, defrontando os kosovares do Golden Eagle, a partir das 21 horas.

No ciclismo, na Austrália, prosseguem os Campeonatos do Mundo de estrada, com a participação de Ivo Oliveira, João Almeida, Rui Oliveira e Nelson Oliveira, em elite, e de António Morgado, Daniel Lima, Gonçalo Tavares, José Bicho e Tiago Nunes, em juniores, em Wollongong.

No hóquei em patins, e depois da conquista na Taça Continental, o Valongo recebe o Murches no jogo que encerra a 1.ª jornada do campeonato (21h00).

No remo, prosseguem os Campeonatos do Mundo, com a participação de portugueses, em Racice, na República Checa.

No surf, prosseguem os ISA World Surfing Games, com a participação de uma seleção portuguesa, em Huntington Beach, na Califórnia, Estados Unidos.

No ténis, continua o challenger de Braga com a participação de vários portugueses (Nuno Borges, Pedro Araújo, João Domigues, Gonçalo Oliveira, Frederico Silva e Gastão Elias) e, em França, no torneio de Metz, estão Francisco Cabral (em pares) e João Sousa.

No voleibol, Portugal joga para o Europeu sub-20, em Itália, ante a Bélgica, pelas 19 horas.