Clássico, Clássico, Clássico.

Para os adeptos do futebol português pouco mais importa do o FC Porto-Benfica que se joga no Estádio do Dragão, a partir das 20h15.

Liga, 10.ª jornada:

FC Porto - Benfica, 20h15 (SportTV1).

Mas lá fora também há futebol para ver na Alemanha, Itália e França.

Liga alemã, 11.ª jornada:

Mainz - Colónia, 19:30 (Eleven 2).

Liga italiana, 11.ª jornada:

Juventus - Empoli, 19h45 (SportTV2).

Liga francesa, 12.ª jornada:

Ajaccio - Paris Saint-Germain, 20h (Eleven 1).

Nas modalidades, há igualmente pontos de interesse.

Basquetebol

Liga, fase regular, 6.ª jornada:

Benfica - Ovarense, 18h.

Futsal

Campeonato da Europa Feminino, fase de apuramento:

Grupo 3:

Bielorrússia - Itália, 17h (Pavilhão Multiusos de Fafe)

Portugal - Eslovénia, 21h (Pavilhão Multiusos de Fafe).

Judo

Grand Slam de Abu Dhabi, com a participação de Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60 kg), nos Emirados Árabes Unidos, até 23.

Fórmula 1

Grande Prémio dos Estados Unidos, 20.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Austin, até 23 (horas de Lisboa):

Treinos livres, às 20h (SportTV4) e às 23h (SportTV4).

Moto GP

MotoGP, Grande Prémio da Malásia, 19.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira em MotoGP, no Circuito Internacional de Sepang, até 23 (horas de Lisboa):

Ténis de mesa

Liga dos Campeões masculinos, 2.ª fase, 2.ª jornada:

Grupo C:

KSD Dzialdowo, Pol - Sporting, Por, 17:15 locais (16:15 em Lisboa).