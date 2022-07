O FC Porto versão 2022/23 mostra-se aos adeptos neste sábado.

O novo plantel do campeão nacional vai ser apresentado ao final da tarde, numa cerimónia no Dragão, que antecede mais um teste de pré-época, desta feita diante do Mónaco. A partida com o conjunto gaulês está agendada para as 20h00 e poderá seguir todas as incidências AO MINUTO no Maisfutebol.

Joga-se também o último encontro dos quartos de final do Campeonato da Europa Feminino. França e Países Baixos discutem uma vaga nas «meias», enquanto a Alemanha espera para conhecer o adversário.

É, também, dia de aquecer os motores. Durante este fim de semana, decorre o Grande Prémio de França em Fórmula 1, sendo que a qualificação está marcada para o início da tarde.

Nota ainda para a penúltima etapa da Volta a França, onde o dinamarquês Jonas Vingegaard vai lançado na liderança.

A AGENDA DESTE SÁBADO

Jogo de apresentação da equipa do FC Porto, no Estádio do Dragão:

FC Porto - Mónaco, 20:00 (Porto Canal)

Jogos particulares

Portimonense - Sporting de Braga, 09:30

Portimonense - Petro de Luanda, 18:00

Arouca - Desportivo de Chaves, 10:30

Roma, Ita - Nice, Fra, 19:00

Vizela - Académico de Viseu, 10:30

Campeonato da Europa feminino, em Inglaterra

França - Países Baixos, 20:00 (Canal 11), quartos de final

Mundialito de futebol de praia

Espanha - Portugal, 19:00 (horas de Lisboa)

Automobilismo

Grande Prémio de França, 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Le Castellet, até 24 (horas de Lisboa):

Treinos livres, às 12:00 (SportTV4)

Qualificação, às 15:00 (SportTV4)

Ciclismo

Prossegue Volta a França, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar)

20.ª etapa:

Lacapelle-Marival - Rocamadour, 40,7 km (CRI)