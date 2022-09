A sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol encerra esta segunda-feira em Vizela, com a equipa comandada por Álvaro Pacheco a receber o Estoril.

Um duelo que acontece num dia em que, por cá, há também II Liga, Liga Revelação e, lá fora, no futebol internacional, nota para mais um teste para a Roma treinada pelo português José Mourinho.

PORTUGAL – I LIGA (6.ª Jornada):

Vizela-Estoril (20h15)

PORTUGAL – II LIGA (6.ª Jornada):

Estrela da Amadora-Académico de Viseu (18h00)

PORTUGAL – LIGA REVELAÇÃO (Série B, 1.ª Fase, 2.ª Jornada)

Estoril-Farense (17h00)

ESPANHA (5.ª Jornada):

Almería-Osasuna (20h00)

ITÁLIA (6.ª Jornada):

Empoli-Roma (19h45)

Mas há também futebol noutros campeonatos no estrangeiro, desde a Grécia à Ucrânia, passando pela Turquia, com nomes portugueses também em ação.

O dia fica ainda marcado pelo lançamento da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com FC Porto e Sporting a terem o último dia de trabalho antes das receções de terça-feira, respetivamente, a Club Brugge e Tottenham. Os treinadores Sérgio Conceição e Ruben Amorim, com um jogador, vão perspetivar os jogos, em conferência de imprensa. Conceição fala pelas 19h30 e Amorim pelas 18 horas.

Nota ainda para o facto de prosseguir o julgamento de Rui Pinto, criador do Football Leaks, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, Campus da Justiça, às 09h30. Rui Pinto responde por 90 crimes, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão.