A 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol termina esta segunda-feira com o Sp. Braga-FC Porto e o Boavista-Sporting e pode dar campeão nacional, caso os dragões façam um melhor resultado do que os leões, num dia que pode mesmo ser de campeões. É que o Benfica disputa a final da UEFA Youth League, em Nyon, na Suíça, contra o Salzburgo, na reedição da final de 2017.

Por cá, há ainda II Liga, com um importantíssimo Trofense-Varzim na luta pela permanência, mas também segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal feminina, com dois jogos que vão ditar os finalistas da prova. Sporting e Famalicão têm ambos vantagem de 3-0 obtida na primeira mão. Há, ainda, fecho da quinta e penúltima jornada na fase de subida da Liga 3 e, se a UD Oliveirense vencer a União de Leiria, pode desde já ser a primeira equipa a confirmar a subida à II Liga de 2022/23.

Há, também, futebol internacional, de Inglaterra a Itália, num dia desportivo que pode acompanhar em permanência, no Maisfutebol.

PORTUGAL – I LIGA (31.ª Jornada):

Sp. Braga-FC Porto (18h00)

Boavista-Sporting (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (32.ª Jornada):

Trofense-Varzim (15h30)

UEFA YOUTH LEAGUE – FINAL:

Benfica-Salzburgo (17h00)

TAÇA DE PORTUGAL FEMININA (Meias-finais, 2.ª Mão):

Sp. Braga-Sporting (14h00)

Amora-Famalicão (17h00)

LIGA 3 (Fase de Subida, 5.ª Jornada):

União de Leiria-UD Oliveirense (20h00)

INGLATERRA (34.ª Jornada):

Crystal Palace-Leeds (20h00)

ITÁLIA (34.ª Jornada):

Sassuolo-Juventus (19h45)

Modalidades: começa o quadro principal do Estoril Open, NBA, futsal e mais em agenda

Esta segunda-feira fica marcada pelo início do quadro principal do Estoril Open em ténis, torneio do circuito ATP que decorre até 1 de maio.

Mais logo à noite, já na madrugada de terça-feira, há três encontros dos «playoffs» da liga norte-americana de basquetebol (NBA), com o jogo quatro das respetivas eliminatórias, a saber:

Brooklyn Nets-Boston Celtics (00h00)

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors (01h00)

Dallas Mavericks-Utah Jazz (02h30)

Por cá, no futsal, termina a 23.ª jornada do principal campeonato, com o encontro entre Quinta dos Lombos e Leões de Porto Salvo, a partir das 16 horas.

No surf, Frederico Morais em ação na Austrália, no circuito mundial WSL, com a quinta etapa, de Margaret River.