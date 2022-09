A 7.ª jornada da I Liga portuguesa prossegue este sábado, com paragens em Barcelos, São Miguel, na Amoreira e no Bessa, para mais quatro jogos e muita emoção, num dia de muito futebol nacional. Há jogos na II Liga, na Liga 3, início do Campeonato de Portugal e também liga feminina e campeonatos de juniores e juvenis.

PORTUGAL – I Liga (7.ª Jornada):

Gil Vicente-Rio Ave (15h30)

Santa Clara-Paços de Ferreira (15h30, 14h30 locais)

Estoril-FC Porto (18h00)

Boavista-Sporting (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (7.ª Jornada):

Académico de Viseu-Mafra (11h00)

Penafiel-Moreirense (14h00)

FC Porto B-Torreense (15h30)

PORTUGAL – LIGA 3 (4.ª Jornada):

Varzim-Felgueiras (11h00)

Canelas-Fafe (15h00)

Vilaverdense-Anadia (15h00)

Montalegre-V. Guimarães B (15h00)

V. Setúbal-Caldas (15h00)

Moncarapachense-Oliveira do Hospital (15h00)

Belenenses-Amora (17h00)

PORTUGAL – CAMPEONATO DE PORTUGAL (1.ª Jornada):

Salgueiros-Gondomar (13h00)

PORTUGAL – LIGA FEMININA (2.ª Jornada):

Clube de Albergaria-Benfica (11h00)

Por cá, nos campeonatos de formação, disputa-se a sétima jornada do campeonato nacional de juniores, com cinco jogos na Zona Norte (Rio Ave-Sp. Braga, Tondela-Anadia, Boavista-Vizela e Gondomar-V. Guimarães às 15 horas e o Gil Vicente-FC Porto às 17 horas) e seis na Zona Sul (Nacional-V. Setúbal às 14 horas e Sporting-Casa Pia, Belenenses-Torreense, Benfica-Estoril, Académica-Marítimo e Alverca-Vilafranquense às 15 horas), já depois de o P. Ferreira ter ganho ao Famalicão na sexta-feira (3-2). No nacional de juvenis, há um FC Porto-Padroense (11h00).

Lá fora, muito para ver nas principais ligas, mas também noutras pela Europa fora, com vários portugueses em ação e adversários europeus de FC Porto, Sporting, Benfica e Sp. Braga.

ALEMANHA (7.ª Jornada):

Augsburgo-Bayern Munique (14h30)

Borussia Dortmund-Schalke 04 (14h30)

Bayer Leverkusen-Werder Bremen (14h30)

Estugarda-Eintracht Frankfurt (14h30)

Borussia Monchengladbach-Leipzig (17h30)

ESPANHA (6.ª Jornada):

Maiorca-Almería (13h00)

Barcelona-Elche (15h15)

Valência-Celta de Vigo (17h30)

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano (20h00)

FRANÇA (8.ª Jornada):

Montpellier-Estrasburgo (16h00)

Lille-Toulouse (20h00)

INGLATERRA (8.ª Jornada):

Wolverhampton-Manchester City (12h30)

Newcastle-Bournemouth (15h00)

Tottenham-Leicester (17h30)

ITÁLIA (7.ª Jornada):

Bolonha-Empoli (14h00)

Spezia-Sampdoria (17h00)

Torino-Sassuolo (19h45)

Nas modalidades, há dérbis a decidir títulos e início de campeonatos. A começar pelo andebol, muito para ver. Benfica e Colégio de Gaia disputam a Supertaça feminina no Pavilhão Multiusos de Gondomar, a partir das 19 horas e a primeira jornada da 1.ª Divisão masculina tem os seguintes jogos:

Benfica - Maia/UMaia, 17:00

Marítimo - Belenenses, 17:00

Avanca - Póvoa, 18:00

FC Gaia - ABC Braga/UMinho, 18:00

Vitória de Setúbal - Sporting, 18:00

No basquetebol, Supertaça a dobrar. Sporting e Benfica disputam o título masculino no Palácio dos Desportos de Torres Novas a partir das 18 horas. Antes, no mesmo palco, GDESSA Barreiro e Benfica jogam a Supertaça feminina (15h00).

No ciclismo, dia de fim da Volta ao Luxemburgo, com a participação do português Rui Oliveira (UAE Team Emirates).

No hóquei em patins, o Valongo joga na final four da Taça Continental, em Follonica, Itália, defrontando este sábado os espanhóis do Calafell (14h00), num dia de regresso do campeonato, com os jogos:

HC Braga - Parede, 17:00

Famalicense - Riba d'Ave, 18:00

Oliveirense - Sporting de Tomar, 18:00

Paço de Arcos - Benfica, 18:00

Óquei de Barcelos - Juventude de Viana, 21:30

Ainda no hóquei, mais um dérbi para decidir um título, com a Supertaça feminina entre Benfica e Sporting (15h00), no Pavilhão da União Desportiva Vilafranquense.

No motociclismo, Grande Prémio de Aragão, a 15.ª prova do Mundial, em Espanha, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no MotorLand Aragón. Eis o programa do dia:

- Moto3, treinos livres, às 08:00 e qualificações, às 11:35

- MotoGP, treinos livres, às 08:55 e 12:30 e qualificações, às 13:10

- Moto2, treinos livres, às 09:55 e qualificações, às 14:10

No surf, prosseguem os ISA World Surfing Games, com a participação de uma seleção portuguesa, em Huntington Beach, na Califórnia, Estados Unidos, numa prova de qualificação da equipa portuguesa para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

No ténis, prossegue a Taça Davis para Portugal, ante o Brasil, com a 1.ª eliminatória do Grupo I Mundial, no Centro Cultural de Viana do Castelo.

Finalmente, no tiro, prossegue o Campeonato da Europa de tiro a 25 e 50 metros, com a participação de João Costa e António Santos, em Wroclaw, Polónia.