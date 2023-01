Depois do arranque da jornada 18 da I Liga portuguesa no domingo, com quatro jogos, a ronda continua esta segunda-feira, com um duelo entre Vitória de Guimarães e Desportivo de Chaves, num dia que tem mais futebol nacional e internacional em agenda.

PORTUGAL – I LIGA (18.ª Jornada):

V. Guimarães-Desp. Chaves (20h15)

PORTUGAL – II LIGA (18.ª Jornada):

B SAD-Trofense (18h00)

PORTUGAL – LIGA 3 (16.ª Jornada):

Sp. Braga B-V. Guimarães B (15h00)

ESPANHA (19.ª Jornada):

Villarreal-Rayo Vallecano (20h00)

ITÁLIA (20.ª Jornada):

Udinese-Hellas Verona (19h45)

INGLATERRA – Taça (16 avos):

Derby County-West Ham (19h45)

No ciclismo, na Arábia Saudita, decorre o Tour Saudita, com a participação dos portugueses Ruben Guerreiro (Movistar) e Ivo Oliveira (UAE Emirates).

No surf, Havai, Estados Unidos, Teresa Bonvalot está em ação no Circuito Mundial WSL. Prossegue a primeira etapa, Billabong Pro Pipeline.