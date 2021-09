Renato Garrido divulgou esta quinta-feira a lista de convocados de Portugal para o Campeonato da Europa de hóquei em patins, que se vai realizar em Paredes, de 14 a 20 de novembro.

Em relação à equipa que conquistou o título mundial em 2019, nota para as saídas de Nélson Filipe e Miguel Vieira. Pedro Henriques e Diogo Rafael, ambos jogadores do Benfica, são as novidades na convocatória de 2021.

O selecionador nacional chamou três jogadores do FC Porto, dois de Sporting, Benfica e Barcelona e um da Oliveirense.

Lista de convocados: Ângelo Girão (Sporting) e Pedro Henriques (Benfica); Telmo Pinto (FC Porto), Hélder Nunes (Barcelona), Diogo Rafael (Benfica) e Henrique Magalhães (Sporting); Rafa (FC Porto), Gonçalo Alves (FC Porto), João Rodrigues (Barcelona) e Jorge Silva (Oliveirense).