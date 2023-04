Após a vitória do líder Benfica na sexta-feira, as restantes equipas da frente do campeonato nacional de hóquei em patins mantiveram a toada neste sábado.

Sporting, Óquei de Barcelos e FC Porto venceram os respetivos confrontos. Aliás, o mesmo aconteceu a Oliveirense e Valongo. Ou seja, não houve espaços para surpresas nesta jornada.

Benfica na frente com 66 pontos, seguido de Sporting (61) e Óquei de Barcelos (58)

Resultados da 25.ª jornada:

Quinta-feira, 13 abr:

Sporting de Tomar - HC Braga, 3-4

Sexta-feira, 21 abr:

Parede – Benfica, 2-8

Sábado, 22 abr:

FC Porto - Paço de Arcos, 5-2

Murches – Sporting, 2-7

Riba d’Ave – Valongo, 1-5

Juventude de Viana – Oliveirense, 5-6

Óquei de Barcelos – Famalicense, 4-1