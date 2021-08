FIGURA: Ivo Rodrigues (Famalicão)

Mais uma excelente exibição de Ivo Rodrigues, que continua a cotar-se como um dos melhores do Famalicão. Dos pés dele saíram as jogadas de maior perigo da formação local. Viu Adán a negar-lhe por duas vezes o golo. À terceira, deixou o guarda-redes do Sporting para trás e rematou para golo… mas acabou por ser Nuno Mendes a meter o esférico na própria baliza.

MOMENTO DO JOGO: Golo mexeu com o jogo

Ora atacas tu, ora ataco eu. Era assim que estava o jogo no segundo tempo até ao golo do Famalicão. Aí, o Sporting assumiu as despesas do jogo e fez em 15 minutos o que não tinha feito em quase todo o jogo: dominar o adversário e marcar.

OUTROS DESTAQUES

Iván Jaime (Famalicão): Metade do golo do Famalicão é dele. Grande arrancada desde o meio campo a deixar dois adversários para trás e a isolar Ivo Rodrigues. Foi também um dos principais agitadores do ataque famalicense, deixando a defesa leonina em sobressalto.

João Palhinha (Sporting): Mais uma excelente exibição do médio leonino, coroada com um golo que vale o empate. Nem o cartão amarelo que levou ainda numa fase prematura do jogo o condicionou, voltando a exibir-se em bom plano.

Pedro Porro (Sporting): Regresso à competição após lesão, mas parece que nem esteve parado. Pedro Porro entrou e mexeu o jogo. Cruzou para Nuno Santos atirar ao poste e, no pressing final, todo o jogo passava pelo lado direito.