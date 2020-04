O presidente do Penafiel, António Gaspar Dias, afirmou hoje que o facto de o clube avançar para «lay-off» deve-se a uma falta de responsabilidade do Sindicato de Jogadores (SJPF).

«Todos percebemos que estamos numa pandemia e toda a gente deve contribuir um bocadinho. Para se manter os postos de trabalho, temos todos de abdicar um pouco das nossas receitas, para não ser terra queimada no regresso. Dos funcionários do clube, incluindo os jogadores, senti a responsabilidade que o sindicato [SJPF] deveria ter e não teve», começou por dizer António Gaspar Dias em entrevista à Agência Lusa.

O responsável explicou que a decisão visa «salvaguardar os postos de trabalho e da empresa e acredita que mais clubes seguirão o exemplo.

«Avançámos para um ‘lay-off’ simplificado com redução do horário de trabalho [os salários são cortados em um terço, salvo as exceções previstas na lei]», confirmou.

António Gaspar Dias referiu ainda que, se as competições não voltarem, teme que muitos clubes irão à falência.

«Quero acreditar que sim, que vamos voltar a jogar esta época, pois há muitos postos de trabalho em causa. De contrário, temo que muitos clubes vão à falência e, sinceramente, não veria um futuro grande ao futebol», disse, por último.