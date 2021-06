Marcelo, jogador do Real Madrid, está a negociar uma eventual parceria com o Mafra. O Maisfutebol sabe que o internacional brasileiro pretende injetar dinheiro no clube da II Liga portuguesa e também ficar responsável por um processo de «intercâmbio» de jogadores com o Azuriz Futebol, da primeira divisão do Campeonato Paranense, com quem tem uma parceria idêntica.

Ao que foi possível apurar, as conversas foram iniciadas há um mês, e apontam para um investimento inicial de cinco milhões de euros.



A ideia do ídolo merengue de investir no futebol português não é de hoje, tendo sido idealizada depois de conversas antigas com o amigo Dani Alves. O ex-lateral-direito de Barcelona, PSG e Juventus, atualmente no São Paulo, chegou a discutir concretamente a possibilidade de assumir o controlo do Leixões, em 2018. As conversas, entretanto, não avançaram.



Enquanto trabalha em projetos fora das quatro linhas, Marcelo, de 33 anos, parece estar próximo de um adeus ao Real Madrid. O lateral esquerdo tem contrato apenas por mais um ano, e a direção «merengue» não pretende renovar.