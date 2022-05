FC Porto B e Benfica B abriram a 34.ª e última jornada da II Liga na tarde desta sexta-feira, num encontro que terminou com triunfo encarnado, por 3-2.

As águias foram a jogo sem Tomás Araújo, Sandro Cruz, Martim Neto, Tiago Gouveia, Diego Moreira e Henrique Araújo, chamados à equipa A, mas mesmo assim conseguiram vencer no Olival, algo que não acontecia desde 2014/15.

Os dragões entraram melhor e com a dupla Gonçalo Borges-Danny Loader em clara evidência. O internacional sub-21 português foi o protagonista de uma arrancada pelo corredor direito, seguida de um cruzamento a meia altura, em busca do avançado inglês, que se antecipou ao defesa encarnado e abriu o marcador com um desvio ao primeiro poste, logo aos nove minutos.

Numa fase em que os azuis e brancos até estavam melhores, as águias empataram. Rafael Brito recuperou a bola numa zona adiantada do terreno, conduziu durante vários metros e centrou para a área portista. A defensiva da casa falhou o alívio e Jair Tavares apareceu completamente solto ao segundo poste, a encostar para a igualdade (26m).

Mas, ainda dentro do primeiro tempo, o FC Porto B viria a colocar-se novamente na frente (39m). Gonçalo Borges encarou Fabinho dentro da área encarnada e foi rasteirado pelo lateral. Loader assumiu a responsabilidade e cobrou o penálti de forma irrepreensível.

À entrada para a segunda parte, António Oliveira retirou Fabinho, que não estava a conseguir travar Gonçalo Borges e lançou a jogo Rafael Rodrigues, lateral esquerdo que recentemente se sagrou campeão europeu sub-19, para travar o avançado portista.

O Benfica B conseguiu empatar ao nono minuto do segundo tempo, também de grande penalidade. Num lance muito semelhante àquele que foi assinalado a favor do FC Porto B, Umaro Embaló foi derrubado na grande área por João Marcelo.

Francisco Meixedo defendeu o remate de Duk e ainda tocou na bola na recarga, embora não tenha conseguido impedir o golo do avançado.

A reviravolta surgiu aos 58 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, Miguel Nóbrega subiu mais alto do que Tomás Esteves e colocou os encarnados na frente.

Com este triunfo, o Benfica B sobe ao quarto lugar, com 57 pontos, mais dois do que o Feirense, que ainda não jogou. O FC Porto B tem o 10.º lugar em risco.