Com a 34.ª e última jornada da II Liga por jogar em 2021/22, ainda há decisões em jogo, do topo ao fundo da classificação. Rio Ave, Casa Pia e Desportivo de Chaves disputam as duas vagas diretas de subida à I Liga e dois destes emblemas vão consegui-lo, com o outro a seguir para o play-off de subida. Na parte funda da tabela, Sporting da Covilhã e Varzim, já sem hipóteses de manutenção direta, jogam pelo lugar de play-off de descida: um deles vai conseguir adiar as decisões da época, outro vai cair já no próximo fim-de-semana para a Liga 3.

Clube a clube, o Maisfutebol apresenta as hipóteses para os respetivos objetivos, com um dado curioso: na luta pela subida a três, Rio Ave, Casa Pia e Desportivo de Chaves dependem apenas de si, ainda que a matemática possa ser, na teoria, mais fácil para uns do que para outros.

CLASSIFICAÇÃO NA LUTA PELA SUBIDA:

1.º: Rio Ave, 67 pontos (subida à I Liga)

2.º: Casa Pia, 65 (subida à I Liga)

3.º: Desportivo de Chaves, 64 (play-off com o 16.º da I Liga)

O QUE FALTA JOGAR (34.ª Jornada):

Rio Ave-Desportivo de Chaves

Leixões-Casa Pia

OS CENÁRIOS

Rio Ave sobe à I Liga:

- Se vencer ou empatar o jogo com o Desportivo de Chaves, sagrando-se também campeão com qualquer um dos dois resultados (empatando, podia até ser igualado em 68 pontos pelo Casa Pia, mas tem vantagem no confronto direto com os gansos: venceu os dois jogos por 1-0).

- Se perder com o Desportivo de Chaves, só sobe se o Casa Pia não ganhar (perdendo, seria igualado pelos flavienses com 67 pontos e a equipa azul-grená tem vantagem no confronto direto: o Chaves bateu o Rio Ave por 2-1 em casa).

Rio Ave vai ao play-off de subida:

- Se perder com o Desportivo de Chaves e se o Casa Pia vencer o Leixões.

Casa Pia sobe à I Liga:

- Se vencer o Leixões.

- Se empatar com o Leixões e o Chaves não vencer em Vila do Conde.

- Se perder com o Leixões e o Chaves perder com o Rio Ave.

NOTA: os gansos podem até festejar a subida junto com o título de campeão se vencerem e o Rio Ave perder.

Casa Pia vai ao play-off de subida:

- Se empatar com o Leixões e o Chaves vencer o Rio Ave.

- Se perder com o Leixões e o Chaves pontuar com o Rio Ave (aqui haveria igualdade pontual a 65 e os flavienses ganham no confronto direto ao Casa Pia: perderam por 1-0 em Pina Manique, mas venceram por 4-1 em casa).

Desp. Chaves sobe à I Liga:

- Se vencer o Rio Ave.

- Se empatar com o Rio Ave e o Casa Pia perder com o Leixões (como já acima referido, isto criaria uma igualdade a 65 pontos entre Chaves e Casa Pia, favorável aos transmontanos).

NOTA: no melhor cenário, o Desportivo de Chaves pode festejar a subida junto com o título de campeão vencendo e o Casa Pia não vencendo o Leixões.

Desp. Chaves vai ao play-off de subida:

- Se empatar com o Rio Ave e o Casa Pia pontuar com o Leixões.

- Se perder com o Rio Ave.

_

CLASSIFICAÇÃO NA LUTA PELO 16.º LUGAR, DE PLAY-OFF PARA NÃO DESCER:

16.º: Sp. Covilhã, 33 pontos (play-off para não descer com Alverca ou U. Leiria)

17.º: Varzim, 32 pontos (descida direta à Liga 3)

O QUE FALTA JOGAR (34.ª Jornada):

Estrela-Sp. Covilhã

Varzim-Mafra

OS CENÁRIOS

Sp. Covilhã vai jogar o play-off para não descer:

- Se vencer o Estrela.

- Se não vencer, precisa que o Varzim também não vença (em caso de igualdade pontual, possível a 33 pontos, os serranos levam vantagem no confronto direto: venceram 1-0 em casa e 2-0 na Póvoa).

Varzim vai jogar o play-off para não descer:

- Se e só se vencer o Mafra, esperando que o Sp. Covilhã não vença.