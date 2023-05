O Estrela da Amadora oficializou na quinta-feira a aquisição de 90 por cento da SAD por parte da My Football Club (MYFC), uma «empresa tecnológica web3, focada em desenvolver soluções para o mercado desportivo global», que já era o patrocinador principal do clube.

A aquisição que estava a ser trabalhada há cerca de um ano, conforme noticiou o Maisfutebol em agosto, faz de Paulo Lopo, cuja família detinha grande parte destes 90 por cento da SAD, sócio co-founder, juntamente com Hugo Cortez, Ivan Braz e Paul Roy.

Hugo Cortez, CEO da MYFC justificou a aposta no clube da Reboleira.

«O Estrela da Amadora é um clube com muita história e uma massa adepta muito apaixonada, o nosso objetivo é fazer o clube crescer a todos os níveis, apostando na inovação tecnológica para aproximar o clube dos sócios e adeptos», lê-se numa nota publicada nas redes sociais.

Já Paulo Lopo, presidente do clube, sublinha a nova história que o clube, que vai disputar o play-off de subida à Liga, pretende escrever.

«O nosso compromisso é resgatar a grandiosidade e a paixão deste clube. Procuramos um futebol sério, onde respeitamos todos os intervenientes no jogo, as instituições, os adversários e árbitros. Estamos determinados em escrever uma nova história, baseada na honestidade, na transparência e no respeito mútuo», realça.