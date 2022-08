É com um projeto ambicioso que o novo investidor do Estrela da Amadora se apresenta. O grupo norte-americano «My FC» comprou 90 por cento da SAD do tricolor – os restantes 10 por cento ficam na posse do clube – e pretende colocar o histórico clube da Amadora na Liga em dois anos.

Isso mesmo foi assumido nesta quarta-feira, num encontro com jornalistas, que contou com a presença do vice-presidente Rodolfo de Mello Laranjo e do treinador Sérgio Vieira.

O Est. Amadora é o primeiro clube no qual o grupo aposta, no que pretende ser um projeto de investimento em vários países da Europa, EUA e América Latina.

À frente da SAD do Est. Amadora está Paulo Lopo, que encontrou este grupo investidor, mas que fica responsável pelos destinos do clube.

No mesmo encontro, foi assumido pela direção do Est. Amadora a intenção de já receber o FC Porto B no Estádio José Gomes, em jogo da quarta jornada da II Liga, marcado para o final de agosto.

No próximo fim de semana, a receção ao Farense, será no Benfica Campus, no Seixal.