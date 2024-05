O Alverca foi à Serra da Estrela vencer o Sp. Covilhã por 2-0 e está de regresso à II Liga ao fim de 19 anos.

João Costa (37m) e Pedro Jesus (90+5m) fizeram os golos da equipa ribatejana.

A duas jornadas do fim da fase de apuramento do campeão da Liga 3, o Alverca, treinado por João Pereira, segue líder da fase de subida com 27 pontos, mais seis do que o vice-líder Sp. Braga B.

OUTROS RESULTADOS:

Lusitânia Lourosa-Sp. Braga B, 3-2

Acadélica-Atlético, 1-1

Varzim-Felgueiras, 2-3

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA 3:

1) Alverca, 27 pontos

2) Sp. Braga B, 21

3) Felgueiras, 20

4) Lusitânia Lourosa, 20

5) Académica, 16

6) Sp. Covilhã, 9

7) Varzim, 8

8) Atlético, 7