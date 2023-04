O Farense venceu esta sexta-feira a Oliveirense por 2-1, em jogo da 28.ª jornada da II Liga.

Os algarvios adiantaram-se no marcador com um golo de Cláudio Falcão, aos 24 minutos, e a Oliveirense chegou ao empate por Serginho, (62), de penálti, porém, cinco minutos depois, um golo do defesa Muscat desfez o empate de cabeça e garantiu o triunfo da equipa de José Mota.

Na equipa de Oliveira de Azeméis destaque para Kazu Miura, o mais velho jogador do mundo no futebol profissional. O avançado japonês de 56 anos ainda não fez a estreia pela Oliveirense, já que não saiu do banco.

Com o triunfo, o Farense ascende provisoriamente ao segundo lugar da II Liga, de subida direta ao primeiro escalão, com 51 pontos, enquanto a Oliveirense se mantém no nono lugar, com 34.