O Tondela evitou este sábado uma derrota caseira na receção ao Torreense, graças a uma grande penalidade marcada já depois dos 90 minutos, que acabou por estabelecer o 1-1 final.

João Vieira inaugurou o marcador aos 41 minutos e Rafael Barbosa empatou o jogo no tal penálti que evitou a derrota do Tondela. Curiosamente a formação beirã já tinha desperdiçado outra grande penalidade, logo aos dois minutos, quando Daniel dos Anjos permitiu a defesa a Vágner, após uma falta do guarda-redes do Torreense sobre Telmo Arcanjo.

Com este resultado, o Tondela atrasou-se ainda mais na corrida pelos lugares de subida, estando agora a nove pontos (e mais um jogo) do que o Académico de Viseu, que ocupa o terceiro posto, de acesso ao play-off de subida.