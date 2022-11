O líder Moreirense empatou esta segunda-feira a uma bola (1-1) na visita ao terreno do Tondela, em jogo do fecho da 13.ª jornada da II Liga.

Num duelo de dois ex-primodivisionários, o golo dos beirões surgiu aos 25 minutos por intermédio de Marcelo Alves. Aos 90+1, Kodisang apontou o tento da formação de Moreira de Cónegos.

Com este resultado, o Tondela está no décimo lugar, com 18 pontos. Já o Tondela mantém a liderança da II Liga, a sete pontos do segundo classificado, o Farense, que tem menos um jogo.

No outro jogo do dia, Mafra e Leixões também empataram a uma bola, no Estádio Municipal de Mafra.

Ricardo Valente, ao 33 minutos, marcou para a formação de Matosinhos. Ença Fati fez o golo dos saloios ao minuto 79.

O Mafra ocupa o 12.º lugar com 16 pontos, o Leixões é nono com 18.