Um hat-trick de Capita garantiu a melhor despedida da temporada ao Trofense, que bateu este sábado o Vilafranquense, por 4-2, na 34.ª e última jornada da II Liga.



Em Rio Maior, a equipa da Trofa marcou primeiro por Achouri aos 12 minutos e ampliou o marcador graças a um golo de Capita (60m). No entanto, o conjunto da casa conseguiu uma recuperação fantástica e igualou a contenda com golos de Biet e de Bernardo Martins.



Mas o «show» de Capita ainda não tinha terminado. O jovem avançado do Trofense marcou mais dois golos e fixou o resultado final.



Classificação da II Liga

Desta forma, o Trofense arrecadou o quarto triunfo consecutivo, chegando aos 40 pontos e subindo, à condição, à 13.ª posição, tendo de aguardar o desfecho do encontro do Estrela da Amadora, agendado para domingo, para conhecer a classificação final da temporada.

Já o Vilafranquense encerra o campeonato em 12.º lugar, com 41 pontos, e com o mesmo registo com que iniciou a prova: três derrotas seguidas.