O futebol nunca deixa de nos surpreender. Não se cansa de contar histórias bonitas que servem de exemplo para a sociedade.



O jogo entre o AC Travanca e o GD Parada, a primeira divisão distrital de Viseu, ficou marcado por um gesto fantástico do guarda-redes da equipa da casa. Luís fez, porventura, a mais bela defesa da sua vida ao prestar ajuda a um adepto que teve um ataque de epilepsia.



Segundo descreve o AC Travanca, um dos adeptos da equipa adversária que estava a acompanhar o encontro fora do estádio, começou a ter uma convulsão por volta do minuto 87 e foi assistido de pronto por quem estava mais próximo.



De acordo com a mesma fonte, o problema agravou-se e com medo de serem incapazes de controlar a situação, os adeptos gritaram pedidos de ajuda para dentro do estádio. O guarda-redes do Travanca, Luís, faz parte do corpo do INEM de Viseu e rapidamente saiu de campo para ir socorrer o adepto.



Apenas quando a situação do indivíduo de cerca de 30 anos estabilizou é que o jogo foi retomado. Assim que regressou ao campo, o guarda-redes viu o árbitro mostrar-lhe o cartão branco pela atitude que teve.