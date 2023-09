Terminou esta terça-feira o campeonato regional de atletismo de Nova Deli, capital da Índia, que ficou marcado por várias situações insólitas, motivadas pela presença de agentes da autoridade antidodoping.

De acordo com o The Indian Express, o número de participantes caiu para metade quando os atletas souberam que os funcionários da Agência Nacional de Antidopagem estavam no Estádio Jawaharlal Nehru, isto depois de um vídeo com seringas numa das casas de banho ter vindo a público.

«Temos oito finalistas nas provas de atletismo, mas só apareceram três ou quatro. Este é o estado das coisas. Na prova de obstáculos júnior, uma menina continuou a correr mesmo depois de cruzar a linha de chegada. Um oficial de controlo antidoping teve de persegui-la para obter a amostra», disse um treinador, citado pelo The Indian Express.

Um dos momentos mais insólitos teve lugar na final dos 100 metros masculinos. Lalit Kumar foi o único a participar e revelou que os restantes atletas se tinham queixado de «cãibras» e dores musculares antes da prova.

«Estava muito ansioso para enfrentar os melhores atletas, mas ninguém apareceu. Estavam todos com medo de fazer o teste. Como atleta, sinto-me muito magoado e dececionado», afirmou.

Refira-se ainda que, na final dos 100 metros masculinos Sub-20, apenas três dos finalistas estiveram presentes e o lançamento do martelo masculino Sub-16 realizou-se apenas com um atleta. Além disso, alguns dos atletas nem sequer compareceram às cerimónias de entrega das medalhas.