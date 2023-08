O Benfica-Lusitânia dos Açores, jogo em atraso da 1.ª jornada do campeonato nacional de juniores, ficou marcado por um momento de tremenda inspiração de Tiago Pinto.

O médio brasileiro das águias, de 17 anos, viu o guarda-redes adversário adiantado e, depois de uma receção orientada, executou um fantástico chapéu da zona do meio-campo, fazendo a bola entrar na baliza dos açorianos.

O golo permitiu ao Benfica passar para a frente do resultado num jogo que os encarnados venceram por 3-1.

Tiago Pinto chegou à formação do Benfica em 2021/22, depois de ter passado pelas formações do V. Setúbal e do Sporting, além da Escola São João da Baixa da Banheira. Na época passada fez parte da equipa das águias que conquistou o campeonato nacional de juvenis, tendo apontado sete golos durante a campanha.