A filha de Bernardo Silva está a derreter os corações dos adeptos do Manchester City e não só.

A pequena Carlota foi pela primeira vez ao futebol e além de ver a equipa do pai ao vivo no estádio teve, noutro momento, a oportunidade de estar ao colo de Pep Guardiola no centro de treinos da equipa.

O técnico parece um avô babado a pegar na neta, numa foto que está a fazer furor nas redes sociais.

«Nova contratação para a época 2024/25», lê-se na legenda. Talvez ainda não tenha lugar no plantel, mas pode muito bem tornar-se na mais fofa mascote dos «Citizens».