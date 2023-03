O Borussia Dortmund joga nesta terça-feira em Londres frente ao Chelsea, numa partida que vale o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

E como é habitual, o clube alemão vai voltar a contar com um forte apoio dos adeptos nas bancadas. Se dúvidas houvesse em relação a isso, a marcha dos adeptos rumo ao estádio mostra um pouco do que se vai sentir no recinto.

E é «assustador», não?