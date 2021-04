Não é a primeira vez que acontece e provavelmente está longe de ser a última. Mas não deixa de ser notícia.

Um jogador haitiano aproveitou um jogo internacional da equipa que representava, o Arcahaie FC para desertar do país em que nasceu.

Wilmane Exumé, médio de 27 anos, fugiu da concentração da equipa antes do jogo com o Cruz Azul do México, a contar para a Champions da CONCACAF, deixando uma mensagem áudio na qual explicava que se sentia obrigado a tomar aquela atitude devido à crise que se vive no Haiti.

Exumé aproveitou que tem um familiar emigrado no México para fugir do país, situação que está a ser investigada pela embaixada haitiana.

A história torna-se ainda mais incrível se tivermos em conta que o Arcahaie não tinha dinheiro para poder realizar o jogo na Cidade do México, tendo sido a CONCACAF a pagar as viagens. No voo de regresso, pelo menos um banco seguiu vazio.