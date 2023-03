Antony Silva, guarda-redes da seleção do Paraguai, foi protagonista de um momento embaraçoso no jogo com o Chile nesta segunda-feira.

Com 2-2 no marcador, Alexis Sánchez apressou-se para bater um pontapé de canto. A cobrança até pareceu desajeitada, a meia-altura e na direção do guardião paraguaio, que não tinha qualquer oposição.

No entanto, a abordagem teve a pior das consequência: talvez devido a um ressalto traiçoeiro ou ao efeito que levava, a bola acabou por bater-lhe na zona do braço direito e entrar na própria baliza.

E, de forma anedótica, o Chile venceu por 3-2: