O antigo futebolista José Antonio García Calvo, que fez carreira no Real Madrid, Atlético de Madrid e Valladolid, insultou o número 2 do Governo espanhol e líder do Podemos, Pablo Iglesias, pela forma como está a ser enfrentada a pandemia da Covid-19 no país.



«És escória, Pablito! Puto demagogo e mentiroso. Beija a bandeira e não te limpes com ela, seu pedaço de m****!», escreveu o ex-jogador de 44 anos numa publicação nas redes sociais.



Segundo os dados das autoridades de Saúde espanholas, já faleceram 7.340 pessoas e há mais de 85 mil infetados pelo novo coronavírus.