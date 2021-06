Um ativista da Greenpeace, uma organização ambiental não governamental invadiu esta o relvado terça-feira o Allianz Arena antes do França-Alemanha, do Euro 2020.

O homem caiu no tapete verde do estádio do Bayern Munique de parapente, mas pregou um valente susto: segundo o relato de um jornalista presente, desequilibrou-se num fio de uma câmara, rasou alguns adeptos que estavam nas bancadas e acabou por cair desamparado.

A instantes do apito inicial, foi Antonio Rudiger, central da seleção alemã, a socorrer o ativista em primeira instância.