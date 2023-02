Giannis Konstantelias tem apenas 19 anos, mas começa a ser apontado como um dos nomes do futuro do futebol grego.

O médio de 19 anos já leva mais de 20 jogos no PAOK, leva um golo e quatro assistências, e a última delas, diante do AEK de Atenas, pode muito bem ser a melhor do ano.

Não estamos a exagerar. O miúdo grego teve um lance absolutamente genial. Sente-se e aprecie. Não é todos os dias que se vê uma coisa assim.