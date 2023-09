Se quiséssemos relatar o momento protagonizado por Peter Crouch em direto no pré-jogo do Wolverhampton-Liverpool, ele teria de começar com «lá vai Crouch, no seu estilo inconfundível…». E a não desiludir, pois claro.

O antigo avançado internacional inglês, conhecido pelo seu estilo muito… chamemos-lhe suis generis, voltou a chutar uma bola em direto e a coisa não lhe correu bem.

O agora comentador da TNT Sports partilhou um momento com Joe Cole, mas enquanto o companheiro saiu com a imagem impecável, Crouch ficou um bocadinho maltratado. Mas pode ter sido pela forma como a cara dele bateu na relva após o remate.

O que lhe valeu – mais uma vez! – foi o incrível fair-play com que lidou com o momento. O que também é bastante o seu estilo, como recordámos quando Crouch terminou a carreira.