José Manuel Pinto, ou simplesmente Pinto, como ficou conhecido enquanto guarda-redes mudou de vida de forma radical e agora decidiu revolucionar também o visual.

O ex-guardião do Barcelona, Celta de Vigo e Betis, outrora dono das tranças mais famosas da Liga espanhola, cortou o cabelo bem mais curto e foi assim que anunciou também que vai lançar um novo álbum, ele que se parece ter alcançado algum sucesso no mundo da música.

Aos 45 anos, Pinto, que era um dos melhores amigos de Messi no balneário do Barcelona, e que chegou a conquistar a Liga dos Campeões no clube catalão, diz adeus a um estilo que o acompanhou ao longo dos últimos 19 anos.

Será que é realmente a mesma pessoa?