Incrível o que aconteceu na Dinamarca. O Odense empatou 2-2 frente ao Copenhaga com um golo da igualdade a ser apontado pelo... adjunto.



Face à lesão de um dos jogadores, o treinador adjunto do Odense, Henrik Hansen, foi obrigado a calçar as chuteiras e a saltar para o relvado. A um minuto do final e após uma recuperação de bola à entrada da área, Hansen fez um chapéu perfeito ao guarda-redes contrário, igualando a contenda-



Hansen, de 40 anos, foi jogador profissional e fez carreira em clubes da Dinamarca (Esbjerg fB, SønderjyskE, Horsens e Odense), tendo pendurado as chuteiras há cinco anos.



Veja: