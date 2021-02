Duas horas após a derrota pesada com o PSG por 4-1, Antoine Griezmann foi apanhado pelos jornalistas a chegar ao tribunal de voos privados do aeroporto de Barcelona.

O avançado francês foi interpelado pela imprensa a propósito do aceso bate-boca protagonizado com Piqué nos minutos finais da primeira parte e também sobre os motivos que o levavam a deixar a cidade.

As imagens captadas pelas equipas de reportagem no local estão a dar que falar nas redes sociais, onde Griezmann está a ser alvo de muitas críticas, uma vez que estão proibidas as saídas de casa a partir das 22h00 sem motivo válido.

Veja o momento: