Mario Balotelli e Vincenzo Montella pegaram-se em pleno relvado no final do jogo entre o Adana Demirspor-Umraniyespor, que a equipa da casa (de Balotelli e Montella) até venceu por 1-0 com um golo do português Kévin Rodrigues.

Após cumprimentar os árbitros e cruzar-se com o avançado, Montella, ex-internacional italiano e treinador desta equipa turca desde a época passada, apontou-lhe o dedo. Balotelli virou-se e respondeu-lhe apontando-lhe também o dedo.

O resto é melhor ver nas imagens em baixo, com os dois a serem agarrados por outros elementos da equipa e Montella, furioso, e a tentar ir para cima de Balotelli, que lhe virou as costas.