Insólito! Assim se pode definir o que aconteceu no desempate por penáltis entre o Colónia e o Hamburgo, dos oitavos de final da Taça da Alemanha.



Após um nulo no fim do tempo regulamentar e um empate a uma bola no prolongamento, foi necessário decidir a passagem à ronda seguinte da marca dos 11 metros. Florian Kainz assumiu a marcação do quinto penálti a favor do Colónia e marcou apesar de ter escorregado. No entanto, o lance foi invalidado pela equipa de arbitragem. O motivo: o austríaco deu dois toques na bola na conversão do penálti.



O lance não contou para surpresa de Florian Kainz enquanto o Hamburgo celebrou. Um desfecho de eliminatória incrível! Ora veja: