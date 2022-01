Surpresa na Taça da Alemanha.

O Borussia Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, foi eliminado esta noite pelo St. Pauli (derrota por 2-1), emblema histórico germânico que atualmente milita na segunda divisão.

Em Hamburgo, a noite começou muito mal para o Dortmund: Amenyido deu vantagem à equipa da casa logo aos 40 minutos.

Em cima do intervalo, a situação ainda ficou pior, com o autogolo do ex-Benfica Axel Witsel.

No primeiro terço da etapa complementar, o inevitável Haaland ainda reduziu para a formação de Marco Rose, mas a reação ficou-se por aí e o Dortmund caiu mesmo nos oitavos de final da Taça.

Mais cedo, o Hamburgo, rival do St. Pauli, também triunfou frente a um clube da Bundesliga, no caso o Colónia.

Com o português Daniel Fernandes na baliza, a formação de Tim Walter fez o 1-0 já no prolongamento, aos 92 minutos, por Glatzel. Modeste, com um golo aos 120+1 minutos, de penálti, prolongou a partida para o desempate da marca dos 11 metros, e aí o Hamburgo acabou por ser mais forte.