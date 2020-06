Incrível!



Com toda a equipa profissional de quarentena devido à pandemia de Covid-19, o FC Rostov jogou em casa do Sochi com juvenis e foi goleado por 10-1 (!).



Sim, leu bem. 10-1.



A verdade é que a partida nem começou mal para o conjunto forasteiro, visto que marcou logo no primeiro minuto por Roman Romanov. O descalabro começou logo a seguir: o Sochi marcou quatro golos até ao intervalo.



A segunda parte foi um passeio e o domínio do Sochi acentuou-se e chegou aos dez tentos. Além de um autogolo, Kokorin (de regresso à competição após um período detido) fez um hat-trick, Anton Zabolotnyi e Poloz bisaram e Novoseltsev e Koldunov anotaram os outros golos.



Antes do encontro, o presidente do FC Rostov, Artashes Harutyunyants, revelou que a decisão de jogar com atletas da formação foi tomada na última quinta-feira.



«Não foi fácil tomar a decisão de enviar os mais jovens para jogo. Decidimos na quinta-feira à noite. Penso que todos ficaram preocupados. São crianças de 16 anos. Mostrámos-lhes o nosso apoio antes do jogo», referiu, citado pelo site do quarto classificado da Liga russa.

Recorde-se que a federação russa propôs adiar a partida para 19 de julho, mas exigiu um acordo entre os dois clubes, algo que não veio a acontecer por recusa do Sochi.

A Liga russa foi retomada esta sexta-feira após ter sido interrompido em março devido à pandemia de covid-19.

Veja o resumo do jogo: