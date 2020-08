Já imaginou um jogo de futebol no qual os participantes jogam praticamente nus? Aconteceu na Alemanha. Esta foi a forma que um grupo de apaixonados pelo «desporto rei» encontrou para protestar contra a comercialização do futebol profissional.



A partida foi organizada por Gerrit Starczewski, um artista e realizador que apresentou os seus motivos em entrevista à BBC.



«Fiz o meu primeiro jogo sem roupa em 2015 e ontem [sábado] convidei pessoas para virem jogar nuas. Foi um jogo louco. Apenas jogámos com meias e chuteiras e é um protesto contra o futebol moderno», começou por dizer.



«É um protesto contra o crescimento do lado comercial. Tudo é sobre o dinheiro e lucros. Adoro o verdadeiro futebol dos anos 80. Quando olhas para Inglaterra, vês que os clubes são detidos por investidores. Digo sempre que o futebol pertence aos adeptos e não os investidores», acrescentou.



Sem roupas, não há espaço para patrocínios. Essa era a mensagem que Starczewski queria transmitir.



«Jogares sem roupa é um símbolo de autenticidade. Tenho muitas ideias para realizar um jogo em Inglaterra. Neste momento tenho dado muitas entrevista, mas por todo o mundo tenho recebido reações positivas. Só se fala nisso na Alemanha.

Alertamos que o vídeo, publicado no YouTube, tem cenas de nudez, e por isso só pode ser visto por maiores de 18 anos.