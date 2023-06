Um jogo dos quartos de final da Liga de futebol femino do Panamá ficou marcado por graves cenas de violência, dignas de um combate de boxe.

O jogo entre Sporting San Miguel e Plaza Amador estava já na segunda parte, com a equipa da casa a vencer por 2-0, quando se gerou uma verdadeira batalha campal..

A confusão teve dois pontos de origem, quase em simultâneo: uma jogadora do Plaza Maior foi atingida na cara pelo braço de uma adversária, na disputa da bola, e uma outra visitante foi agredida a pontapé por uma jogadora do Sporting San Miguel, retaliando com um soco violento na cara.

A confusão alastrou-se, e poucos segundos depois uma outra jogadotra do Plaza Maior agrediu também uma adversária a soco, com movimentos próprios do boxe.

Veja as imagens que deixaram em choque o Panamá: