O Volta Redonda perdeu a primeira mão da eliminatória da Taça do Brasil contra o Bahia, de Renato Paiva, na última noite. Mais do que o desfecho ou do que os golos, o jogo ficou marcado por um episódio insólito que envolveu o técnico e um jogador da equipa carioca.



Rogério Corrêa decidiu substituir Dudu à passagem da hora de jogo, uma decisão que não agradou ao jogador. Os dois envolveram-se numa discussão no banco de suplentes. Ato contínuo, o Volta Redonda empatou o encontro e o técnico celebrou o golo com gestos obscenos na direção do jogador da sua equipa.



Incrível! Ora veja:

