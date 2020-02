Chama-se Josh Grommen e provocou um momento que deixaria Maradona orgulhoso na vitória por 4-0 dos filipinos do Ceres–Negros FC sobre o Preah Khan Reach Svay Rieng FC, do Cambdoja: aos 14 minutos, na sequência de um cruzamento da direita, o defesa ameaçou que ia cabecear a bola mas acabou por a introduzir na baliza com a mão.

Uma irregularidade que não foi vista pelos árbitros e que permitiu ao Ceres-Negros FC fazer na altura o segundo golo.