Minuto 86: com 2-2 no marcador, Federico Dimarco tem um penálti para o Inter e dispara à barra da baliza da Atalanta.



Minuto 88: a Atalanta faz o 3-2 em San Siro por Piccoli, a Atalanta celebra a vitória aparentemente certa e... o VAR alerta o árbitro. A bola tinha saído do campo segundos antes, tocada pelo guarda-redes do Inter, e o jogo teria de ter sido interrompido.

Nada feito: o Inter-Atalanta, com este final de loucos, acabou mesmo empatado a duas bolas. Vale a pena dizer que, apesar da crueldade tantas vezes já repetida, a ação do VAR foi correta.



Antes, muito antes deste raro frenesim, o jogo já estava a ser fantástico. Com muito futebol e golos vistosos.



Lautaro Martinez inaugurou o marcador para o Inter, mas esta Atalanta joga muito e ao intervalo já ganhava: golos de Malinovski (golaço, veja o VÍDEO) e Rafael Tolói. Ainda antes da maluqueira no final, Edin Dzeko fez o 2-2 final aos 71 minutos.



VÍDEO: a finalização fantástica de Lautaro



VÍDEO: o golão de Malinovski