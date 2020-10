Marcus Thuram chegou ao Giuseppe Meazza com a restante comitiva do Borussia Mönchengladbach e foi-lhe solicitado um comprovativo de identificação. Problema grave: o jovem francês tinha-se esquedico da identificação em casa.

Ora, à falta de melhor, e correndo o sério risco de ficar à porta do estádio e não poder fazer o treino de adaptação ao relvado, Marcus Thuram resolveu improvisar: recorreu ao telemóvel e pesquisou o seu nome no Google. Algumas fotografias e uma pequena biografia, resultado da pesquisa, serviram para comprovar a identidade.

Esta quarta-feira, o avançado, filho do antigo internacional francês Lilian Thuram, pode estrear-se na Liga dos Campeões diante do Inter de Milão.



Pode ver as fotos na galeria associada.