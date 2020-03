A maioria das provas europeias foi adiada devido à pandemia de coronavírus, inclusive a Liga dos Campeões. Caso contrário, esta noite Barcelona e Nápoles defrontariam-se em Campo Nou, na segunda mão dos oitavos de final.



Martin Braithwaite fez questão de lembrar isso mesmo e apresentou-se a rigor. O avançado do Barcelona vestiu o casaco oficial do clube, perfilou-se e colocou o hino da Liga dos Campeões a tocar... no jardim de casa.