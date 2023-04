José Mourinho protagonizou na eliminatória entre a Roma e o Feyenoord para a Liga Europa momentos curiosos com um jornalista neerlandês e nesta quinta-feira, após o apuramento do conjunto italiano para as meias-finais da prova, chegou mesmo a interromper por instantes a conferência de imprensa para entregar-lhe um... souvenir cheio de significado.

Na semana passada, os dois haviam trocado algumas palavras após a derrota da Roma com o Feyenoord no jogo da 1.ª mão. O repórter questionava o treinador português sobre as oportunidades que o Giallorossi tiveram numa partida que perderam por 1-0. «Tivemos as nossas oportunidades, mas no futebol não são as oportunidades que importam, mas sim os golos que se marcam.»

O jornalista replicou, lembrando a eficácia da Roma na final da Liga Conferência há menos de um ano e na qual a Roma bateu precisamente o Feyenoord por 1-0. «Como em Tirana, têm de ser eficazes. Concordamos um com o outro.»

«Hoje concorda, mas andou a chorar nos últimos dez meses», disse Mourinho a rir. O repórter assumiu que em Roterdão chorou-se muito por aquela derrota na final e o técnico da Roma tentou confortá-lo. «Mas não devia chorar. Sabe porquê? Porque não pode ganhar um jogo que perdeu. E o único problema de hoje, é que o jogo não terminou. Está no intervalo.»

No fim da resposta, agora vista como uma espécie de aviso para o que aí vinha na tal segunda parte (Roma venceu por 4-1 após prolongamento e virou a eliminatória), ficou a garantia de que sete dias depois os dois voltariam a encontrar-se em Roma.

E assim foi. Na sala de imprensa do Estádio Olímpico, Mourinho interrompeu por breves instantes a conferência quando chegou a vez de ser questionado pelo mesmo jornalista que, com fair-play, lhe deu os parabéns.

«Olá, meu amigo! Obrigado. Tenho uma lembrança para si», reagiu enquanto se levantava e se dirigia para o meio da sala de imprensa para lhe entregar um porta-chaves com o troféu da Liga Conferência. «Bonito, não é?», esboçou.

«Vou dá-lo ao treinador do Feyenoord», reagiu o repórter antes da pergunta: «Qual foi a chave da vitória. Porque é que acha que venceu?»

«Eficácia. É uma palavra que você adora», atirou.

A conversa prosseguiu com Mourinho a concordar que os jogadores que saíram do banco, como Dybala e Abraham, fizeram a diferença e o técnico lançou mais uma saudável provocação. «Então agora vai chorar mais um ano porque temos um bom banco?», disparou antes de baixar a guarda, mas nem tanto. «Parabéns ao Feyenoord também, honestamente: boa equipa, bons jogadores, bom treinador, vão ser campeões e deram-nos uma boa luta. Vou só dar um conselho que vem dos meus cabelos brancos: quando perderem um jogo, não chorem. Pensem no próximo jogo.»

