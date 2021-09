Já imaginou ver Pepe, Luis Díaz, Manafá e Toni Martínez numa pintura a óleo? Não precisa de imaginar, pois essa pintura existe.



A obra de arte é da autoria de Emily Marocco e foi a própria artista quem divulgou o trabalho nas redes sociais.



«Estou tão entusiasmada por partilhar a minha nova pintura a que criei para a marca desportiva e para o FC Porto. Esta pintura é tão diferente de tudo o que alguma vez fiz e diverti-me imenso. Foi uma honra criar esta obra!», escreveu, nas redes sociais.



Veja:

So excited to share my new oil painting I created for @NBFootball & @FCPorto ! This painting is so different to anything I’ve done before and I had so much fun putting it together. I missed painting NB kits & it was such an honour to create this piece! pic.twitter.com/2aLj46oxrN